Anticipazioni Terra Amara 21 novembre 2022 | episodio 63

... si terrà oggi, sabato 19 novembre, alle ore 17.00 e sarà l'occasione per illustrare i progressi del progetto e per presentare gli sviluppi per la seconda stagione di attività, con le...Ledella soap opera di stampo nostrano, riguardo alle puntate che saranno trasmesse ... complice il fatto di essere lontano dagli occhi indiscreti della suanativa, ricambi il ...a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio • Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara" (Tv Sorrisi e Canzoni) Anche oggi, giovedì 17 novembre 2022, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova ...18 Novembre 2022 - 16.31 “The Martian”, questa sera alle 21.25 su Italia 1 il film del 2015 con Matt Damon. Ecco la trama. Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon) viene co ...