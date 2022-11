Anthony Delon ha fatto i conti con se stesso attraverso il corpo e la fama del padre

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Parlando (a lungo) con Javier Marías: quasi tutto su mio padre Inseguendo ...Una Domenica In fantastica per Mara Venier che ha intervistato tra gli altri, figlio del mitico Alain,che ha presentato il libro Dolce e Crudele dove parla della sua famiglia, ...Studia il genitore e prova a cambiare verso alla sua vita, lo fa prima di tutto perché è l’unico modo di esistere al di là di quel cognome amato quanto pesantissimo da portarsi addosso. E usa due armi ...Mara Venier in lacrime per il perdono di Anthony Delon a sua madre. Un'intervista toccante a Domenica In, un argomento che segna nel profondo la conduttrice ...