Animali Roma – Al via il bando per il Garante | appello alle migliori professionalità della città

(Di sabato 19 novembre 2022) “Sul portale diCapitale è stato pubblicato l’avvioprocedura per la selezione, tramite avviso pubblico, delper il benessere e la tutela deglidi– dichiara il ConsigliereLista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro – Un provvedimento che è stato introdotto dalla nostra Amministrazione dopo il sì unanime dell’Assemblea Capitolina e l’approvazione in Giunta di agosto”. “Come già avvenuto per il canileMuratella – spiega ancora Ferraro – la nostra Amministrazione ancora una volta dimostra la sua sensibilità ed attenzione per quanto riguarda glied il loro benessere. La speranza è, ora, che comprovati professionisti nel campo possano mettere a disposizione le loro competenze a favore ...

" Sul portale diCapitale è stato pubblicato l'avvio della procedura per la selezione, tramite avviso pubblico, del Garante per il benessere e la tutela deglidi" dichiara il Consigliere della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro " Un provvedimento che è stato introdotto dalla nostra Amministrazione dopo il sì unanime dell'...... niente che possa impedire una deriva, ma qualcosa di premuroso per la natura e gli'. Argomenti clima ambiente Il Gusto Alba by Enrico Crippa: via all'avventura dello chef in Qatar di Roberto ...“Sul portale di Roma Capitale è stato pubblicato l’avvio della procedura per la selezione, tramite avviso pubblico, del Garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma – dichiara il Consigl ...Paura a Roma nord dove è stato avvistato un lupo. Non lontano da Prima Porta, alcuni residenti infatti hanno avvistato un lupo forse attratto dai cinghiali, nelle immagini rimbalzate sul gruppo Facebo ...