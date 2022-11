Amici 22 | anticipazioni | ospite della puntata di domenica Fabrizio Moro Dardust giudice delle cover

(Di sabato 19 novembre 2022) Maria De Filippi torna20 novembre alle 14.00 su canale5 con lo speciale di. Superdi, ex coach del programma, che canta ?Senza di...

Il progetto dedicato al genio di Mattia Torre, interpretato da attori -, compagni di tante avventure di cinema, teatro e fiction, parte dal 19 novembre e durerà per cinque sabati consecutivi su ...Il progetto dedicato al genio di Mattia Torre, interpretato da attori -, compagni di tante avventure di cinema, teatro e fiction, parte dal 19 novembre e durerà per cinque sabati consecutivi su ...Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 20 novembre 2022: ospiti, eliminati ...Una nuova concorrente si appresta ad entrare nella scuola di Amici 22, si chiama Angelina Mango e il suo nome è molto noto: di chi si tratta ...