Amazon Tax | Manovra | Pensioni Quota 103

Il fisco in legge di Bilancio 2023: le misure del governo Meloni Tassasugli acquisti online Taglio dell'Iva per pane, pasta e latte Pace fiscale, salta lo sconto per le cartelle Flatfino ...Per i giganti del web in arrivo un raddoppio della digital servicee una possibile tassazione delle consegne a domicilio, una sorta di. Aiuti in arrivo anche alle famiglie con una ... Manovra, spunta l’ipotesi “Amazon tax”: la tassa sulle consegne a domicilio La Manovra del governo Meloni è in via di definizione tra misure che entrano in legge di Bilancio e promesse elettorali al momento ridimensionate ...Prende forma il piano fiscale in legge di Bilancio 2023: tra conferme e novità, spunta la tassa su Amazon per gli acquisti online, e anche il taglio dell'Iva per i beni primari.