Alluvione nel Cilento | alunni bloccati nelle scuole e garage allagati

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Strade trasformate in fiumi di fango, auto,e scantinatie studenti in ostaggio all’interno dellein attesa che il livello dell’acqua scenda. Questo lo scenario ad Agropoli, in provincia di Salerno, uno dei comuni maggiormente colpiti dall’andata di maltempo che si è abbattutaultime ore sul. La pioggia, caduta copiosa per circa un’ora e mezza durante la mattinata, ha allagato buona parte del centro cilentano. Nel cuore della cittadina è esondato il fiume Testene, allagando le zone circostanti e creando forti disagi in particolare al Liceo Classico A. Gatto dove il cortile interno si è riempito di acqua e fango. Stessa situazione alla Scuola Media Gino Rossi Vairo, che sorge proprio a ridosso del fiume. Allagate anche le sale ...

