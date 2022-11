Alle Atp Finals l’immagine simbolo dei tennisti campioni | padri e figli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Mentre il villaggio del tennisstito attorno al Pala Alpitour si affolla (come non mai) di appassionati radicali o improvvisati dell’antico sport con la racchetta, dentro agli animi dei protagonisti si assiepano pensieri, tra gioie, speranze e tormenti. Succedeva allora, succede ai nostri tempi, appartiene all’agonismo sportivo esue tensioni, all’isteria popolare specchiata nello strapotere di media e sponsor,aspettative di tutto quanto mescolato insieme. Paradiso dei vincenti e inferno dei perdenti, mentre sugli spalti si beve birra (a differenza degli stadi del Quatar). Come s’intuisce dallo speaker che dall’altoparlante urla e declama l’atavica forza e resistenza dei “Fab 8” come fossero gladiatori al Colosseo mentre il dj appostato in console spara pezzi da discoteca, chi entra nell’arena non può che prestarsi al ...