Alle Atp Finals gioca il tennis del futuro

(Di sabato 19 novembre 2022) Quando incontrate Nicola Pietrangeli, siete nel posto giusto. Per gli appassionati diè una regola aurea: una foto con lo zar italiano della racchetta – ebbene sì, ancora oggi riconosciutissimo e ricercatissimo per selfie e chiacchiere assortite, vale anche per le generazioni più giovani – equivale al miglior «io c’ero» possibile. Siamo a Torino, Pala Alpitour: qui, per il secondo anno di fila (e almeno fino al 2025, roba da leccarsi i baffi), si disputano le Nitto Atp, il torneo a cui partecipano i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio al mondo. Insomma, il gotha delinternazionale, il meglio che possa esserci: tutto compresso nel giro di una settimana, una scorpacciata di campioni e meraviglie proprio nel nostro Paese. Sembrava un’eresia solo pensarlo, solo fino a qualche tempo fa, con il ...

LOVE rappresenta per l'Tour un'eccitante primo passo in questa realtà " ha detto Daniele Sanò, Chief Business Officer di- . La collezione consente ai fans di possedere opere d'arte uniche ......vedere Djokovic - Fritz in diretta tv e streaming Il match valido per le semifinali delleFinals 2022 tra Novak Djokovic e Taylor Fritz sarà trasmesso sabato 19 novembre in esclusiva da Sky...Il presidente di Legabasket racconta a Tuttosport il suo piano per l’evento, in programma dal 15 al 19 febbraio prossimi. E sul tennis: “Sostengo Djokovic anche perché tifa Milan” (video di Piero Guer ...Ford Italia è Official Car delle Nitto ATP Finals, gran finale della stagione del tennis maschile, con gli otto migliori singolaristi e le otto migliori ...