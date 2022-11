Allarme pesticidi nei biscotti | ecco quali | tutte le marche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo l’per listeria — che periodicamente fa capolino in diversi prodotti alimentari — spunta quello per i. Nel mirino dei controlli i, isono uno dei prodotti più consumati dalle famiglie ma non solo. A lanciare l’è il sito Il Salvagente che ha passato in rassegna 15 tra le principalimaggiormente note di. Olio extravergine di oliva ele‘controllate’ e cosa comprarenei: leattenzionate Tra ledioggetto di analisi troviamo: il brand Carrefour, Conad, Gentilini e ...