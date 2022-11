Alessia Pifferi al suo avvocato | “Voglio una foto di mia figlia | situazione dolorosa e straziante”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 19 novembre 2022)si trova in carcere da luglio 2022 con l'accusa di omicidio volontario dopo avere lasciato morire di stenti la sua bambina di soli 18 mesi, Diana, che era rimasta a casa da sola per sei giorni mentre lei si trovava con il fidanzato. A distanza di tempo, la donna sta provando a metabolizzare l'accaduto e ha scritto un diario in cui esprime chiaramente quello che sta provando. A sostenerla ci sono i suoi avvocati, Luca D'Auria e Solange Marchignoli, con cui ha avuto un colloquio telefonico che è stato trasmesso da Quarto Grado, la trasmissione di Rete4 in onda ogni venerdì sera.