Alberto De Pisis ha il Covid | paura al GF Vip | Luca Salatino sbotta

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 19 novembre 2022) Ilal GF Vip continua ad andare avanti. Sono in aumento i casi di positività nella Casa più spiata d'Italia e la situazione non è affatto tranquilla. Nelle ultime ore un altro concorrente è sparito dai radar e posto in isolamento:Depositivo al. Il concorrente ha lasciato il loft di Cinecittà e il suo nome si aggiunge a quello di Wilma Goich e ai cinque che hanno fatto scattare l'allarme focolaio la scorsa settimana: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi eOnestini. La situazione continua ad essere monitorata, poiché non si escludono altri casi, ma ciò sta creando preoccupazione e nervosismo.Depositivo, Giaele De Donà: «Ogni giorno perdiamo concorrenti» I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati fatti ...