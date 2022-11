Alberto De Pisis ha il Covid e lascia la Casa | i gieffini | “Lo prenderemo tutti”

Leggi su biccy

(Di sabato 19 novembre 2022)Deha il. Oggi, durante i classici tamponi di controllo, è stato trovato un altro concorrente positivo che è stato immediatamente isolato. Salgono così a sei i vipponi che al momento starebbero passando la quarantena in albergo. Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini hannoto lalo scorso venerdì, mentre Wilma Goich questo mercoledì. Pochi minuti fa i vipponi sono statichiusi in camera ed è stata Giaele De Donà a dare l’allarme. “Ragazziè andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la. Anche lui è andato. Ma ogni giorno qui dentro perdiamo un concorrente, sembra Squid Game, ne rimarrà solo uno e chi rimane vince“. La prima ad ...