Alberto De Pisis abbandona momentaneamente la Casa | la reazione dei vipponi

Depositivo al Covid 19 . Salgono ora a sei i contagi all'interno della casa del Grande Fratello Vip . La notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale, ma come sempre sul web ...In seguito ai quotidiani controlli medici, oggiDeè risultato positivo al Covid - 19. Il concorrente è in buone condizioni e ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile. E' quanto si legge in ...Alberto De Pisis positivo al Covid 19. Salgono ora a sei i contagi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale, ma come ...Alberto De Pisis positivo al Covid 19. Salgono ora a sei i contagi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale, ma come ...