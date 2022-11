Al Teatro Golden arriva “Stremate e beate?

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022) DAL 23 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022 ALELDA ALVIGINI, BEATRICE FAZI, GIULIA RICCIARDI INE…? scritto da Giulia Ricciardi regia di Patrizio Cigliano una produzione ATPR Associazione Teatri Per Roma produzione esecutiva Ass. Cult. Arcadinoè Le abbiamo lasciate vecchie e stanche, destinazione, poi un boato e lesembrano giunte al capolinea! Sarà l’Aldilà? Alun nuovo capitolo di uno spettacolo di grande successo “?”, con Elda Alvigini, Beatrice Fazi, Giulia Ricciardi, per la regia di Patrizio Cigliano, in scena dal 23 novembre al 4 dicembre neldi via Taranto a Roma. Tutto finito, dunque? La vita – come il– è un ...