Al Teatro Augusteo Carlo Buccirosso in “L’erba del vicino è sempre più verde!”

(Di sabato 19 novembre 2022) Da venerdì 25 novembre a domenica 4 dicembre 2022sarà in scena aldi Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263, con lo spettacolo “delpiù”, commedia scritta e diretta da, con (in ordine di apparizione) Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo. Scene di Gilda Cerullo e Renato Lori, costumi di Zaira de Vincentiis, disegno luci di Luigi Della Monica. Musiche di Cosimo Lombardi. Aiuto regia Fabrizio Miano. Produzione EnteCronaca Vesuvioe A.G. Spettacoli. Mario Martusciello, funzionario benestante di banca, da tempo in aperta burrascosa crisi ...

