Airbus si schianta contro l' autopompa sulla pista | un video drammatico | Guarda

(Di sabato 19 novembre 2022) Due vigili del fuoco hanno perso la vita all'aeroporto internazionale di Lima, in Perù. Il loro veicolo si è scontrato con undella LATAM Airlines che era in fase di decollo. Non è chiaro perché l'sia entrata innel momento sbagliato, di certo c'è che si è scontrata con il mezzo che trasportava 120 passeggeri: 20 di loro sono stati ricoverati in ospedale, 2 in gravi condizioni, mentre i vigili del fuoco sono morti. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 18 novembre, nell'aeroporto Jorge Chavez di Lima: il mezzo che ha urtato in maniera accidentale l'in servizio nello scalo copriva la tratta Lima-Juliaca. Luis Ponce Jara, comandante generale dei vigili del fuoco, ha confermato la dinamica: “Un aereo, che stava decollandorotta fra Lima e ...

Ma l'300, che ospita a bordo 256 passeggeri e 15 membri dell'equipaggio, sial suolo in fase di atterraggio, causando il decesso di 264 persone, mentre 7 restano ferite. L' incidente ...... think tank basato a Washington , ha diffuso uno studio dettagliato sulle immagini satellitari ad alta risoluzione diNeo raccolte tra il 19 e il 29 settembre scorsi a Punggye - ri , il sito ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Impressionante schianto in Perù tra un aereo di linea in fase di decollo e un camion dei pompieri all'aeroporto internazionale di Lima. La collisione ha provocato l'incendio del velivolo e la morte di ...