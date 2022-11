Zuppa di Porro 18 novembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 18 novembre 2022)di. manovrea da 30 miliardi, non ci sarà molto. Crosetto dice niente debito. Il regionalismo che spaventa il sud e su cui apre la Repubblica. Incubo serial killer a Roma. Vabbè pure la Moratti ci dobbiamo sorbire, che dice ho parlato con esponenti del pd elevatissimi: roba da parvenue, sta farse. Leggete la Murgia che parla di fascismo governativo e mette quella sua lettera là e capite che dovrebbe parlare di più per far vincere per sempre la destra. Travaglio sfotte Cdb che solo un anno fa eleogiva Letta. Verderami e il costo della canera anche se hanno tagliato i politici: sono in meno a spartirsi il bottino come direbbeor loro.. Il papa sulla stampa, la crisi inglese, l’inutile cop27 by Giubilei. Berlusconi assolto. Infine una paginona del Corsere sul premio dell’iprendiotre dell’anno: che cagata e a parte Lunelli che dice ...