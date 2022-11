Zucchero | “Al Mic per la musica servirebbe anche uno come Morgan”

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – “Al Mic un nuovo consigliere per la? Bisogna vedere cosa si intende per… Beatrice Venezi è una direttrice d’orchestra, ma non è detto che solo per questo motivo possa dare un buon servizio alla. Se poi persi intende solo quella classica, quella ‘colta’, allora siamo rovinati: saremo sempre indietro, faremoi gamberi”. Risponde così– a Reggio Emilia per la presentazione del suo concerto che il 9 e 10 giugno inaugurerà la nuova struttura della Rcf Arena a Campovolo – rispondendo alla domanda della AdnKronos sulla nuova nomina decisa dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo che inizialmente era circolato per quel ruplo, su proposta del sottosegretario al Mic Vittorio Sgarbi, il nome di. “Io ...

Adnkronos

