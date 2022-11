Ziyech vuole un Mondiale da protagonista per convincere il Milan | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 novembre 2022) 2022-11-18 00:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Un gol, straordinario, dalla sua metà campo a sorprendere un portiere forte come Mamardashvili.è stato il grandedel successo ottenuto dal Marocco in amichevole contro la Georgia. Hakim é motivato a mille per giocare un grandee mettersi alle spalle gli ultimi due anni al Chelsea dove ha trovato pochissimo spazio in campo. Con quel sinistro capace di disegnare traiettorie paradisiache. MESSAGGIO AL– Trae ilil feeling va avanti dalla scorsa estate. L’ex Ajax piace tanto al tandem Massara-Maldini che in più occasioni hanno provato a portarlo in rossonero. E che non chiudono totalmente la porta per ...