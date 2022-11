Zazzaroni | il mondo arbitrale è omertoso | il coraggio lo riserva esclusivamente al campo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il Corriere dello Sport pubblica una lettera dell’ex direttore generale della Figc, Antonello Valentini. Il tema è il caso Rosario D’Onofrio, il procuratore capo dell’Aia arrestato la settimana scorsa per traffico internazionale di droga. Valentini scrive: “la storia non insegna nulla sul piano dello stile e della responsabilità”. “Le vicende dell’AIA, con la bufera del caso D’Onofrio, stanno provocando un danno di immagine devastante per il calcio italiano, anche a livello internazionale”. La storia, continua, nel caso dell’Aia non ha insegnato nulla. E ricorda quando, per lo scandalo Calciopoli, Franco Carraro, allora presidente della Federcalcio, rassegnò le sue dimissioni, anche se non aveva responsabilità dirette e personali nella vicenda. Si augurerebbe, insomma, che anche Gravina si dimettesse in conseguenza dello scandalo che ha travolto l’Aia. “Per analogia, la mia esperienza ...