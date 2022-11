Zaccagni diventa papà | la madre del giocatore querela tutti quelli che nominano

Milinkovic - Savicpapà . Il centrocampista della Lazio , come il compagno, ha festeggiato l'arrivo della sua primogenita. Venerdì è nata Irina, avuta insieme alla compagna Natalija Ilic. La buona ...Neanche il tempo di festeggiare per la nascita di Thiago, primogenito di, che in casa Lazio c'è un ulteriore nuovo arrivo. Stavolta il fiocco è rosa. Si tratta di Irina, figlia di Milinkovic e della compagna Natalija. Il Sergente è stato costretto a seguire il ...Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori lo scorso 16 novembre. A pochissime ore dal parto sui profili social sono state diffuse le foto del piccolo Thiago in braccio al suo papà e della ...Due giorni fa la nascita di Thiago, figlio di Zaccagni, ieri quella di Irina, figlia di Milinkovic, mentre oggi tocca a un compleanno. Il più piccolo del gruppo infatti compie 18 anni. Si tratta ...