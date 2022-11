“Vuoto da colmare a livello normativo” e il Tribunale respinge il ricorso di due donne | la mamma è una sola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ildi Roma, solo qualche giorno fa, aveva dato l’ok alla dicitura generica di ‘genitore’ sulla carta di identità della propria figlia, accogliendo il ricordo di due mamme – una biologica, l’altra adottiva – oggi un altroad Arezzo emette una decisione opposta: laè una soltanto. Ilcivile di Arezzo ha respinto ildi dueche chiedevano di essere entrambe riconosciute madri dei loro due gemelli. Le duedi Anghieri, nell’Aretino, sono sposate dal 2021 e hanno avuto una coppia di gemelli, nati in seguito a un percorso di procreazione medicalmente assistita in una clinica in Spagna. Una delle duesi è sottoposta alla fecondazione artificiale eterologa. Poi, per motivi medici, gli embrioni sono ...