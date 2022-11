(Di venerdì 18 novembre 2022) Sei un osservatore di calcio o un ex calciatore o, semplicemente, un grande appassionato di calcio? E' stato ideato qualcosa per TE! A RE...

Calciomercato.com

Si potrà scegliere fra diverse tipologie di formazione tra cui quella pereducatore ...aggiungere qualcosa " La nostra mission dal primo giorno è rendere la vita dei proprietari più ...Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l'impegno : aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Separtecipare, al prezzo di "un ... Vuoi diventare lo Scout di un Agente Sportivo Ecco come fare All’inizio nei nostri confronti non sono mancati episodi di razzismo, poi con il tempo siamo diventati più conosciuti e la situazione è migliorata. Però in alcune persone il pensiero razzista c’è ...