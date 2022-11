Agenzia ANSA

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue ursulaLeyen in un intervento in Bahrein in cui ha sottolineato che l'Europa si sta "coordinando con i partner e gli alleati per adottare ...... l'opera che inaugurerà la stagione il prossimo 7 dicembre alla presenza del Capo dello Stato e della presidente della commissione Ue UrsulaLeyer. Troppo distante la cifra messa a ... Von der Leyen, Ue lavora a nuove sanzioni a Iran sui droni - Ultima Ora È un rischio per la sicurezza non solo per il Medio Oriente, ma per tutti noi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue ursula von der Leyen in un intervento in Bahrein in cui ha sottolineato ...Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con i giornalisti. Von der Leyen: “Sforzi Mosca falliti” “Gli sforzi della Russia sono falliti in modo ...