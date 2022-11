Volley femminile | serie A1 ottava giornata sfida tra imbattute tra Conegliano e Milano | Chieri contro Scandicci per sognare in grande | è la giornata dei big match

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Superato l’ennesimo turno infrasettimanale di questa prima parte di stagione, laA1 diè pronta per affrontare l’. Gli incroci del calendario hanno voluto che in questo weekend si trovassero arsi tutte le migliori squadre della classifica, rendendo questaun crocevia importante per la regular season. L’Imocoha già lanciato il primo tentativo di fuga. 23 punti in 8 partite, tutte vinte esprimendo un gioco che appare increscita. L’unica altra squadra ancora imbattuta in questo inizio di campionato è il Vero, che di punti ne ha 18, frutto di tre vittorie al ...