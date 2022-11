Volley femminile | la Turchia scarica Guidetti | possibile rivoluzione anche in casa Italia? - Sport - Altri Sport

Il modenese resta però alla guida del VakifBank di Paola Egonu, che a inizio anno scioglierà le riserve sul suo futuro in ...A chiudere il novero dei cosiddetti 'big match' c'è la sfida tra Igor Gorgonzola Novara ed Il Bisonte Firenze . Le piemontesi stanno vivendo un momento difficile ed hanno bisogno di centrare tre punti ...Il modenese resta però alla guida del VakifBank di Paola Egonu, che a inizio anno scioglierà le riserve sul suo futuro in azzurro ...Venerdì dai due volti per l’ Under 19 Maschile e l’ Under 13 Femminile dell’ Argos Volley Sora. I ragazzi hanno conquistato tre punti in trasferta imponendosi per 3-0 sul campo del Palianus. I parzial ...