Vlahovic show | la Serbia travolge il Bahrein – VIDEO

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il centravanti della Juventus in grande spolvero con la sua: travolto in amichevole ilI serbi si avvicinano alla grande a Qatar 2022. Nel test disputato al Bahrain National Stadium di Riffa ladel ct Stojkovic si è imposta infatti per 5-1 grazie ai gol di Tadic, di, Djuricic e di Jovic. Il centravanti bianconero scatenato, oltre al gol anche due assist negli unici 45 minuti giocati. mi mancava molto scrivere “ha segnato Dusan” ???? pic.twitter.com/qMNGD7Izpu — mi?? (@chiccochiesa) November 18, 2022 il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

