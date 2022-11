Vittorio Veneto | uccide il padre a coltellate | Era necessario | non era il mio vero papà

Leggi Anche(Treviso), uomo trovato morto in casa: arrestato il figlio Il delitto - Francesco De Felice, 56enne ex ufficiale dell'esercito da un paio di mesi in pensione, è stato ...Segno che il restyling della vecchia struttura in Piazza Cavalieri di, di cui si è fatta carico, almeno per un'ala dell'edificio, Coldiretti Valle d'Aosta era atteso da tempo. Nei ...Anzi, lui ha fatto del male al mio papà, lo ha assassinato». Riccardo De Felice, il ventiquattrenne di Vittorio Veneto arrestato (e reo confesso) per l’omicidio volontario del papà, Francesco, ucciso ...Il caso di Vittorio Veneto si arricchisce di un nuovo capitolo. "Non volevo farlo ma era necessario. In quell'uomo non c'erano cose buone", ha detto Riccardo De Felice durante l'udienza di convalida ...