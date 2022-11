Victoria De Angelis senza veli | scatto che sfida la censura di Instagram

(Di venerdì 18 novembre 2022) NuovamenteDetorna are ladi. Unoche ha infiammato tutto il web. Nella foto è completamente. Ogni componente dei Maneskin è legato ad un certo livello di trasgressività. Elemento che viene fuori ogni volta, non solo sul palco dove si esibiscono. Uno stile che li ha resi unici sia in Italia che nel mondo. In questo caso non si parla di musica ma delle foto che la musicista ha pubblicato sui social. Fonte foto: AnsaCome ben sappiamo, le piattaforme social hanno delle regole ferree e che non possono essere trasgredite., ad esempio, non tollera in alcuna maniera possibile il nudo integrale. Per questo motivo, molti, mettono in atto una personale ...

Ability Channel

Deè la bassista dei Maneskin ed è anche una giovane ragazza che sa come ispirare con look inediti. In versione "natalizia", ha dato il meglio di sé, ma non è così scontato come ...Soddisfazione anche per l'Italia: Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi eDe" meglio noti come Maneskin " sono candidati nella categoria Best new Artist . Grammy Awards 2023: ... FOMO e Victoria De Angelis dei Maneskin: ecco cos’ha detto l’artista Victoria De Angelis rompe gli schemi e propone la sua “versione di look natalizio” su Instagram: il commento e la reazione di Damiano David ...Nelle ultime ore Victoria De Angelis ha pubblicato sui social una foto in cui appare in topless in tutta la sua bellezza: scopri lo scatto... Victoria De Angelis non ha paura di mettersi in mostra e ...