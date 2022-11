Vicepresidente Federcalcio Brasile | “Tre anni fa entrammo in contatto con Guardiola”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il futuro di Pepresta sempre un’incognita nel panorama europeo. L’allenatore del Manchester City sta molto bene nel club inglese ma non è detto che le parti decidano di andare avanti insieme ancora a lungo. Se molti si interrogano su cosa potrebbe fare il mister una volta conclusa l’esperienza ai Citizens c’è chi, come ildella federazione brasiliana, Francisco Novelletto Neto, ha raccontato in un’intervista a Radio Grenal che un dirigente delaveva consultato proprioper allenare la Seleçao. Trattativa poi naufragata o, forse, mai iniziata, a causa dell’ingaggio del tecnico spagnolo. “Circa trefa, siamo entrati incon, abbiamo parlato con il suo manager”, ha detto il numero uno della ...

