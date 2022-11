Vibo Valentia | minore accoltella rivale in amore | arrestato

(Di venerdì 18 novembre 2022) L'appuntamento con l'agguato a fine ottobre. L'assalitore trasferito ora in una comunità. La vittima, portata in ospedale, ha rischiato di morire ma è fuori pericolo

Per questo una ragazzo minorenne è stato arrestato a, in Calabria. La vittima si è salvata solo grazie all'intervento di alcuni passanti, che l'hanno trasportata all'Ospedale di...È accaduto in provincia didove il minore è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia die portato in una Comunità ministeriale. A fine ottobre il minore avrebbe ...Vibo Valentia, a 15 anni accoltella rivale in amore: arrestato Il giovane ha brutalmente aggredito il fidanzato 18enne della ragazza che aveva respinto le sue avance. L'incontro trappola culminato con ...L'aggressore è un minorenne, mentre la vittima è un ragazzo di 18 anni. È accaduto in provincia di Vibo Valentia dove il minore è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia e ...