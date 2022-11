Vanity Fair Italia

Roma, 17 nov. - È un patto d'alleanza in cinque punti che impegna 11 associazione del vino al femminile nel mondo a favoriree esperienze formative delle altre, trasforma la festa delledel vino italiane in un evento mondiale, organizza degustazioni scambievoli e trasferimento di informazioni al fine di ...È il caso di "in cammino in un paesaggio deserto a Stalingrado" o dell'emblematica "Fuochi d'artificio durante la celebrazione dell'800° anniversario della fondazione di Mosca". Complice la ... Viaggi di donne che cambiano il mondo delle donne «Le donne sono le madri del viaggio, ma spesso non vengono riconosciute nel loro ruolo», dice Angelina Fadda, 48 anni, che meno di due anni fa ha fondato un tour operator che si chiama Girls in Italy.La tradizione racconta che il palazzo fu edificato con innumerevoli finestre come parte del complesso residenziale del maharaja, per permettere alle donne anziane della corte di assistere dietro ai ...