Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022)18 NOVEMBREORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE PER INCIDENTE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA TUSCOLANA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E PONTE LINARI DIREZIONE FRASCATI IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHEISANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE ...