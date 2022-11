Vertice governo - maggioranza sulla manovra | che si vara lunedì

al lavoro sulle misure di sostegno per caro energia e tregua fiscale. L'entità della manovra ammonterebbe ad oltre 30 miliardi. Stop alla sanatoria sui capitali ...Il che apre a scenari preoccupanti di una o più regioni che stipulano con unamico e vedono ... Neldi maggioranza il turbo - ministro ha dovuto rallentare. Ha detto che la bozza è ...Via l’Iva su alcuni prodotti alimentari essenziali come il pane e latte. È una delle misure, apprende l’AGI, annunciata dal governo durante il vertice di maggioranza sulla manovra in corso a palazzo ...Manovra 2023: ultimissime dal vertice. Novità su assegno unico, flat tax e scudo fiscale A Palazzo Chigi il confronto di governo fra la premier Giorgia Meloni e gli esponenti della maggioranza. I temi ...