Verona | il Consiglio comunale cancella tre mozioni omofobe del 1995 | le destre escono dall’aula Tommasi | “Segnale importante”

(Di venerdì 18 novembre 2022) A più di 27 anni dall’approvazione, nella seduta di giovedì sera, ildiha scelto con un voto storico dire tredal contenuto omofobo che lo stesso organo aveva varato nel lontanissimo. Nella prima, la numero 383 del 13 giugno, si faceva riferimento alla famiglia come unica “società naturale fondata sul matrimonio”. Nella seconda, la 393 del 30 giugno, si sottolineava che “la sola famiglia è quella costituita dall’unione uomo e donna e non dalla convivenza”. Infine, nella terza – la 336 del 14 luglio – ilimpegnava la giunta veronese a “non deliberare provvedimenti che tendano a parificare i diritti delle coppie omosessuali a quelli delle famiglie “naturali” costituite da un uomo e una donna”. Un atto, ...

Ilcomunale dicancella 3 mozioni omofobe di 27 anni fa: vietavano provvedimenti per parità tra coppie same sex e quelle uomo - ...Lo stesso presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha poi commentato così l'incontro di oggi tra la presidente delGiorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i ...Il Consiglio comunale di Verona, nello stesso anno, respingeva la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio del 1994, con cui veniva chiesto agli Stati membri di "eliminare dalle legislazioni ...VERONA - Il Tribunale di Verona ha assolto "perché il fatto non sussiste" A.B., all'epoca dei fatti consigliere comunale della Lega, accusato di apologia del fascismo per avere fatto il saluto romano ...