“Vergognatevi | da vomito” Emma va fuori di sé | rabbia feroce dopo i gravi fatti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Furia totale diMarrone. Gli insulti nei suoi confronti hanno fatto perdere la pazienza alla cantante, che non è certamente rimasta zitta di fronte a questo simile affronto. Lei ha toccato nei giorni scorsi un argomento molto importante e delicato, riguardante anche la sua sfera più intima, ma non tutti hanno concordato col suo pensiero ed ecco che tra i tanti commenti ne è anche spuntato uno pesantissimo. Lei lo ha condiviso e ha protestato vivacemente anche con coloro che hanno dato ragione all’odiatore del web. PerMarrone non è stato questo un anno facile. Oltre a questi insulti ed altri già subiti in passato, ha dovuto fare i conti anche con lassima perdita di suo padre. A proposito di lui ha raccontato recentemente: “Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno ...