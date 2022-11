Ve lo ricordate Roberto “il baffo” da Crema? Dopo una vita in tv ecco come si è ridotto

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 18 novembre 2022) È stato il re delle televendite per anni, inconfondibile per il suo urlare e respirare rumorosamente. Ma che cosa fa oggi? Tutti quelli che hanno più di 40 anni ricorderanno sicuramenteDae il suo, famoso negli anni `90 per le sue televendite urlate con il respiro quasi rantolante, del quale ha detto a I Lunatici qualche tempo fa: “un mese iniziò la gente a fermarmi per strada e a chiedermi se stessi morendo. In realtà sto bene, mi manca solo l’aria, voglio dire dieci cose in una e questo è l’effetto”.Daqualche anno fa-SolospettacoloIl suo modo di vendere prodotti fatto di urla e pugni sbattuti sul tavolo è stato davvero inconfondibile ed inimitabile. Ma ogni cosa ha il suo tempo, lo sappiamo bene, e anche il tempo di quel tipo di ...