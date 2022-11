Usa | la Camera va ai repubblicani e Nancy Pelosi lascia dopo 20 anni | non si ricandiderà come leader dei democratici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) È stata il volto del partito per vent’, nonché la prima speaker (portavoce) della. Ma con le elezioni di midterm che hanno assegnato la “House” ai, l’82ennecede lo scettro del potere. Lo ha annunciato lei stessa, in un discorso in aula, precisando che resterà deputata della California ma che non siallaship di minoranza del partito allabassa del Congresso, di cui è ancora speaker, per passare il testimone ad una nuova generazione. Esclusa quindi anche la nomina ad ambasciatrice americana a Roma da parte di Joe Biden, il primo a telefonarle per congratularsi per la sua “ship storica” ed elogiare la sua integrità, la sua dignità e i suoi successi. L’annuncio arriva il ...