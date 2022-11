Uomini e Donne anticipazioni | cadono petali | l’addio inaspettato della coppia

(Di venerdì 18 novembre 2022) Colpi di scena e grandi sorprese attendono i telespettatori nelle puntate dipreviste in onda fino al 25 novembre. Mentre unadeciderà di andare via dal programma, uno dei volti più discussi abbandonerà la trasmissione senza aver trovato l’amore. Ecco cosa accadrà. Le prossime puntate disono tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Solito dominio per2.615.000 (26.6%) su Canale5.In caso contrario, noidi scuola sopporteremo una nuova traversata del deserto, simile a quella avvenuta durante il regno di Letizia Moratti . Un dubbio mi attanaglia: una Moratti "...Colpi di scena e grandi sorprese attendono i telespettatori nelle puntate di Uomini e Donne previste in onda fino al 25 novembre. Mentre una coppia deciderà di andare via dal programma, uno dei volti ...Tina Cipollari difende la giovane corteggiatrice Carola, scoppiata in lacrime nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, per le accuse del tronista Federico Nicotera. Sebbene ne sia ...