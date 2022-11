Uomini e Donne | anticipazioni 18 novembre 2022 | le esterne dei tronisti | ultime news su Federica | Ida e Alessandro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Gemma Galgani, che tra non poche polemiche ha deciso di chiudere la breve frequentazione con Giovanni, e le lacrime di Carola, la corteggiatrice di Federico, che viene continuamente messa in discussione, oggi torna l’ultimo appuntamento della settimana di. I riflettori questa volta verranno puntati su dame e cavalieri o si tornerà a parlare dei giovani, che sono lì per cercare l’amore? View this post on Instagram A post shared by(@) Ledi Lavinia oggi aOggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, molto probabilmente si lascerà spazio a Lavinia, la tronista di Roma che ...