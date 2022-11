Uno spazio urbano E non solo per amanti delle due ruote

(Di venerdì 18 novembre 2022) Da Gaiole in Chianti… a Milano. Dalle pedalate tra le dolci colline senesi al trekking. L’Eroica parla milanese. Nel cuore della città, in viale Tunisia, dove un tempo c’era uno storico negozio di motoaccessori, che ha servito generazioni, nasce il progetto l’Eroica Caffè, un ristoro anche culturale, che riprende quasi la famosa gara ciclistica vintage inventata 25 anni fa da Gian Carlo Brocci. Si tratta del terzo gemello dopo i caffè di Padova e Barcellona. Eroica Caffè proporrà presentazioni di libri, incontri, proiezioni, ma anche pedalate collettive allenamenti, workshop, offrendo anche unoper parcheggiare la bici al sicuro e per un veloce “check” della propria bicicletta prima di uscire per una pedalata. Sarà un punto di incontro per i ciclisti di ogni eta?, pronto ad accogliere, incuriosire e avvicinare al ciclismo ...

