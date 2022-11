Università | in arrivo 10 000 euro per questi studenti | come funziona

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sono in10.000per alcuniche sono iscritti all’. Un incentivo rivolto solo a chi decide di fare alcune cose: eccofare la domanda per ottenerli. È innegabilel’aumento del costo della vita e l’inflazione record abbia messo in seria difficoltà milioni di famiglie in tutto il territorio italiano. Parliamo soprattutto di quel nucleo familiare con monoreddito composto da genitori e figli a carico. Si può immaginarela vita sia complicata, soprattutto anche in riferimento alla formazione universitaria, dove le spese sono davvero importanti e non tutti riescono a sostenerle. fonte foto: CanvaMantenere un figlio o una figlia all’è ...