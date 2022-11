Una parola fascista | l' ultimo delirio di sinistra | che vogliono vietarci

(Di venerdì 18 novembre 2022) «Italiani, boicottate le parole straniere» è lo slogan con cui fu lanciata dal regime, all'inizio del secondo conflitto mondiale, l'iniziativa di legge contro i forestierismi; per ironia della sorte, però, boicottare era a sua volta uno stranierismo, a tal punto mimetizzato e "internazionalizzato", osservò un giornalista sul Resto del Carlino (29 gennaio 1941), «da sgusciare persino dalle mani dei più acuti e vigili puristi». La lingua, se non stiamo attenti, ci si ritorce contro, e quando non si ha la benché minima coscienza culturale di quel che si dice, quando l'oggetto del discorso è unao un'espressione di cui s' ignora perfino l'abbiccì, allora si può superare anche il senso del ridicolo. Non bastava nazione, ora pure bivacco maleodora di fascismo. CENT' ANNI FA È il 16 novembre 1922. Benito Mussolini, a poco più di ...

