Una colombiana e due cinesi | ecco chi sono le tre donne uccise a Roma

(Di venerdì 18 novembre 2022) Capelli biondi, occhiali da vista, rossetto intenso. Martha Castano, la donnauccisa nel quartiere Prati di, era nella Capitale da anni. Arrivata dalla Colombia in cerca di fortuna era finita in un sottoscala dove si prostituiva. A 65 anni la signora Castano, in arte Yessenia, secondo un vicino aveva un solo obiettivo: “Fare star bene la figlia di 18 anni”. “Abito qui da tanti anni, la vedevo spesso uscire col cane insieme a una ragazza più giovane che le somigliava molto”, ha ricordato una condomina a La Repubblica. “Era una brava persona, la incontravo spesso. La ricordo come una persona solare”, le parole di un altro signore, in un bar poco distante dallo stabile di via Durazzo, dove la sorella di Martha ha trovato il corpo. “Aspettava un cliente”, racconta, spiegando di aver trovato il corpo di Martha a letto, in una pozza di ...