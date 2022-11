Una china pericolosa

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ricapitoliamo. C’è una guerra per procura (proxy war). L’Ucraina di Zelensky e della sua gente fa ballare sulla sua corda l’Europa, la Nato e gli Usa. Non paga degli ingenti risultati già raggiunti, nel giorno in cui la Russia mortificata le fa piovere addosso un numero record di missili – un centinaio, diciamo, su centrali elettriche e case di abitazione eccetera, tutti peculiari crimini di guerra – col pretesto di intercettarne una parte, spedisce uno o due missili su un villagetto polacco di frontiera così da uccidere un paio di lavoratori. A quel punto vorrebbe alzare il volume della sua canzone e far ballare Europa Nato e Usa al ritmo della terza guerra mondiale. Ora però il resto dell’occidente, e specialmente, per gli Usa, il vecchio Joe Biden, è stanco: va bene fare da marionetta del burattinaio Zelensky, ma saltare così freneticamente è troppo. Le guerre per delega infatti ...

China-Files

Wanda Nara e Mauro Icardi non sono piùcoppia e la colpa non è del tradimento di Mauro con LaSuarez o il flirt tra Wanda e il rapper L - Gante, ma incomprensioni nate all'interno della ...... arrivando a conquistare ad agosto la prima vittoria per la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 nellaGT sul medesimo tracciato. David Weian Chen: 'corsa speciale' David Weian Chen: "Sono felice di ... Nel metaverso di Baidu i bot-psicologi confortano gli utenti “Il video che lei menziona è una breve conversazione tra i due leader a margine del summit del G20, che è abbastanza normale. Non credo vada interpretata come Xi Jinping che critica o biasima qualcuno ...Il protagonista Francesco Montanari interpreta un procuratore in disgrazia che dovrà lottare per risalire la china. Nel cast anche Giancarlo Giannini ... Ora è per la prima volta al centro di una ...