“Un tumore” Dramma per il famoso cantante italiano | “Perso e impaurito” Il racconto choc FOTO

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022) Umberto Tozzi, ilche nessuno si sarebbe mai aspettato. Ilsi confessa al Corriere Della Sera e lo fa con una franchezza che lascia quasi stupiti. “Ho avuto un problema di salute importante – racconta- unalla vescica. E poi, durante la chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare. Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita. Queste cose qui ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto. Mi sentivo, avevo paura di non poter mai più salire su un palco. Mia moglie Monica è stata ...