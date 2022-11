Un Posto al Sole | anticipazioni 21 novembre | Eugenio vicino a Viola e Antonio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Cosa succederà nella puntata di Unaldi lunedì 212022? Tutto quello che c’è da sapere in anteprima Ricomincia lunedì 212022 una nuova settimana di Unal, dove i colpi di scena di certo non mancheranno. Nei precedenti episodio abbiamo visto Diego intenzionato ad iniziare una vera frequentazione con Lia, sin dal primo momento che l’ha vista si è infatti invaghito di lei. La ragazza delusa per non essere riuscita a ritrovare i gioielli di famiglia voleva lasciare Palazzo Palladini, quando però Diego le ha rivelato cosa prova si sono baciati. Unal(Screenshot video Raiplay)Lia sembra essere ormai rassegnata al fatto di dover rinunciare a quei preziosi gioielli, da poco abbiamo però ...

... osservare altre galassie diverse dalla nostra, indagare le origini dell'Universo e il nostro... anche di pianeti : in sostanza, la foto di Webb mostra come potevano apparire ile il nostro ...... nonché l'aspetto giuridico dell'impiego di scarti aldi materie prime naturali, sottraendoli ... atto a simulare e a compattare, temporalmente, quello che avviene in natura alla "luce del". ...Lunedì 21 novembre 2022 Un Posto al Sole riparte con l’episodio numero 6070 in prima visione su Rai 3 per una nuova settimana di programmazione. Dopo quanto visto negli episodi precedenti, la ...Elezioni regionali nel Lazio, per Winpoll Rocca e D'Amato sono vicini, ma a livello di coalizioni il centrodestra è nettamente avanti ...