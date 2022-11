Ultime Notizie – X Factor 2022 | Rkomi e Beatrice Quinta innamorati? Cosa succede tra i due

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’amore irrompe a X? “Sono un po’ imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualin me. Credo che qualsia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso”: a mettersi in gioco così è il giudicenei confronti di, la giovane cantante siciliana del Roster di Dargen D’Amico. Esibendosi sulle note note di ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti, la concorrente si è anche avvicinata al tavolo dei giudici, scambiandosi degli intensi sguardi conche dopo ha deciso di raggiungerla nel loft. La clip dello scambio tra i due è stata pubblicata sul sito ufficiale del talent in onda su Sky. “Parliamone quando finisce X, che dici? Potrebbe metterti in ...

Il Sole 24 ORE

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di ...In base alleindiscrezioni circolate intorno al decreto che è atteso in Gazzetta Ufficiale a giorni " si attende l'ok della Ragioneria generale dello Stato ", il DL Aiuti Quater dovrebbe ... Ucraina ultime notizie. Kiev: Guerra può finire prima della liberazione territori. Oltre 10 milioni ... Una bella iniziativa di sensibilità ambientale che parte dal basso, con diversi gruppi che hanno deciso di mettersi insieme per una meritoria opera di pulizia e rimozione dei rifiuti: bravi! Liatui in ...A trovare Marta nello stabile di via Durazzo è stata sua sorella. È l'ultima persona che l'ha vista prima del suo omicida. L'ha trovata distesa nel letto in una pozza di sangue e ha contattato la ...