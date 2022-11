Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 17 novembre

(Di venerdì 18 novembre 2022) Idell’deldi, 17 november 2022: 3, 6, 39, 48, 52, 88; Numero Jolly 9; SuperStar 6. Nessun 6 né 5+1, mentre in 9 hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 34.512,29 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale ora a 311.100.000,00 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

RomaDailyNews

Per salutarvi, vi lasciamo con ledichiarazioni di James McAvoy su His Dark Materials 3 e vi ricordiamo che l'ultima stagione debutterà il 5 dicembre su HBO e HBO Max .In un clima di addii alla celebre serie ambientato nell'ospedale più famoso d'America sono state annunciate lepuntate con Ellen Pompeo in Grey's Anatomy . Cosa ne pensate Raccontatecelo nei ... Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 20:10 - RomaDailyNews Silvio Berlusconi è al lavoro per sanare lo scontro interno scoppiato nelle ultime ore dentro Forza Italia in Sicilia. E per trovare una soluzione al più presto e ripotare “armonia e concordia” l’ex ...L’astrologo Tavassi passa a disamina tutti i segni, facendo pronostici e vaticini per i vari VIP. Un’ultima profezia: “Il segno dello scorpione vincerà il Grande Fratello” dice convinto Tavassi.