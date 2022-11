Ultime Notizie – Russia | le forze di Kadyrov? “Non più di 500 uomini”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ledi Ramzan? “Il leader ceceno non può contare su più di 500. Li abbiamo contati uno a uno, dopo averli riconosciuti nelle foto dei post che loro stessi hanno pubblicato sui diversi social dal fronte in Ucraina. Abbiamo compilato elenchi”. In una intervista all’Adnkronos Abubakar Yangulbaev, avvocato, dissidente, figlio di un ex giudice federale in Cecenia, vittima di persecuzioni, così come tutta la sua famiglia, smonta il mito dei ‘tsy’ costruito ad arte, sottolinea, da fonti russe. “Nessuno ha chiesto informazioni ai ceceni”, denuncia da una città europea, dove si trova dallo scorso febbraio. “Prima della guerra in Ucraina, anche in Cecenia si pensava chedisponesse di super poteri, di 20mila ma anche 50mila, una forza senza ...